Der Mann war offenbar aus Unachtsamkeit mit der Hand in die Kreissäge geraten. Der 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zusammen mit den zum Glück aufgefundenen Fingergliedern in die UNI-Klinik Würzburg verbracht.

Wohnungseinbruch: Bargeld und Schmuck gestohlen

Marktheidenfeld. Am Samstag gegen 20 Uhr wurde die Polizei Marktheidenfeld von einem Einbruch in einem Anwesen in der Mainleite verständigt. Dort hatte ein unbekannter Täter an der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentüre aufgehebelt und war in das Anwesen eingedrungen. Im Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Aus der Wohnung des Geschädigten wurden Bargeld und diverse Schmuckstücke gestohlen. Der Tatzeitraum kann von 15 Uhr bis 20 Uhr festgelegt werden. Neben dem Stehlschaden entstand auch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Ladendiebstahl

Marktheidenfeld. Am Freitag gegen 14.40 Uhr fiel der Angestellten eines Geschäftes am Marktplatz ein Mann auf, der sich mit einem Spielzeug-Bulldog vor der Laden aufhielt. Da der Bulldog offenbar aus dem Geschäft entwendet wurde, folgte die Angestellte dem Mann. Dieser lief in Richtung Wagnergasse weg. Die Angestellte konnte den Mann jedoch folgen und den Bulldog wieder zurückholen. Anschließend verständigte sie die Polizei. Der unbekannte Mann flüchtete jedoch. Er soll sich um einen etwa 1,85 Meter großen Mann mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben.

Pkw verkratzt

Marktheidenfeld. Sachschaden in Höhe von rund 1600 Euro entstand an einem roten Smart, der am Freitag in der Zeit von 18 bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kupschmarktes in der Luitpoldstraße abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde von einem Unbekannten das Heck verkratzt.

Unfallflucht

Marktheidenfeld. Im Zeitraum von Freitag 19.30 Uhr bis Samstag 11 Uhr wurde in der Heimstättenstraße ein silberfarbener Audi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug war dort in der äußerst engen Durchfahrt geparkt und wurde offenbar von einem anderen Pkw gestreift. Durch den Anstoß wurde Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht.



