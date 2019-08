Arbeitsunfall: 30 Liter Furanharz laufen in Hasloch aus

Der Fahrer eines Gabelstaplers hob ein 1000-Liter-Gefahrgutfass an und beschädigte dabei den Auslaufhahn. Dadurch verteilten sich etwa 30 Liter Furanharz über den Firmenhof und flossen in den Kanal. Die Gemeinde Hasloch konnte das Wasser an der Kläranlage in ein Rückhaltebecken leiten. Der Kanal wurde anschließend durch die Freiwillige Feuerwehr Hasloch ausgespült. Chemikalien sind nicht in das Erdreich oder Grundwasser oder öffentliche Gewässer gelangt. Der Schaden wird mit 2000 Euro beziffert.

Freiheitsstrafe durch Bargeldzahlung abgewendet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Eine Freiheitsstrafe konnte am Dienstagnachmittag durch Bargeldzahlung abgewendet werden. Einem 29-jährigen Mann wurde um 15.10 Uhr ein Haftbefehl eröffnet und er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Familienangehöriger die Gesamtstrafe in Höhe von 1254 Euro in bar zahlte, wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

ves/Polizei Marktheidenfeld