Arbeiter stürzt in Lohr neun Meter in die Tiefe

Ein 33-jähriger Arbeiter einer Dachdeckerfirma war zusammen mit einem Arbeitskollegen beauftragt, einige lockere Blechteile am Dach einer Lagerhalle zu befestigen bzw. auszutauschen. Dabei übersah der Arbeiter offensichtlich einen im Dach eingebauten Plexiglasabschnitt. Der Mann trat versehentlich auf diesen Abschnitt und brach ein. Er stützte anschließend ca. 9 m tief auf den Boden der Lagerhalle. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der Schwerverletzte sofort mit dem Hubschrauber in die UNI-Klinik nach Würzburg geflogen. Über die Art der Verletzung und den derzeitigen Zustand ist noch nichts bekannt.

Aggressiver Anhalter in Neuendorf

Ein Anwohner von Neuendorf erstattete am Freitagabend bei der Lohrer Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt. Der Mann wurde in Neuendorf am Abend von einem ihm unbekannten jungen Mann und dessen Freundin (keine Personenbeschreibung) angesprochen und gebeten, sie in eine Apotheke nach Lohr zu fahren.

Während der Fahrt nach Lohr gab der junge Mann dann an, dass er zunächst noch kurz in die „Weisenau“ nach Lohr müsste. Als die beiden Personen dann dort für 10 Minuten verschwanden und anschließend wieder bei dem wartenden Anzeigenerstatter auftauchten, waren sie sich offensichtlich nicht mehr so sicher, wo die Reise denn nun hingehen sollte. Der Anzeigenerstatter hielt deshalb nach kurzer Fahrt in der Ignatius-Taschner-Straße in Lohr zunächst an. Daraufhin wurde der männliche Fahrgast plötzlich aggressiv und schlug nach dem Fahrer. Anschließend stieg er aus und warf mehrere Steine gegen die rechte Fahrzeugseite. Beide Personen entfernten sich anschließend in Richtung Innenstadt. Der Mitteiler wurde durch den o.g. Angriff nicht verletzt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten jungen Paar machen können, sollen sich bei der Polizei Lohr am Main melden.

Verkehrszeichen umgefahren

In der Lindig-Siedlung in Lohr am Main wurde am Freitagnachmittag ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer umgefahren.

Eine Anwohnerin teilte der Polizei mit, dass gegen 15.20 Uhr ein Sattelzug mit Frankfurter Kennzeichen das dortige Verkehrszeichen, ein Richtungspfeil mit der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, beim Rangieren umgefahren hätte.

Beim Eintreffen der Streife war der Unfallverursacher jedoch nicht mehr vor Ort.

Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 300 Euro betragen.

Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Geparkter Pkw beschädigt

Bereits am Donnerstag wurde ein geparkter schwarzer Wagen auf dem Kundenparkplatz des E-Centers in Lohr am Main, Rexrothstraße, beschädigt.

Nachdem der Fahrer um 16.45 Uhr nach einem kurzen Einkauf wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er auf der Fahrerseite Dellen und Kratzer an den Türen und am Kotflügel.

Der Sachschaden wird auf mindestens 3000 Euro beziffert.

Zum Unfallverursacher gibt es bisher keinerlei Hinweise.

Zeugen könnten sich bei der Polizei Lohr am Main melden.

vd/Polizei Lohr