Am Sonntagabend erstattete ein 50-jähriger Mann bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahl gegen zwei ihm unbekannte Männer. Nach Angaben des Geschädigten hätte dieser bereits am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zwei männliche Anhalter in der Jahnstraße in seinem Auto eingesammelt und bis zum Zentralen Omnibusbahnhof mitgenommen. Am Omnibusbahnhof seien die beiden ausgestiegen. Erst später hätte der Mann dann bemerkt, dass Schmuck im geschätzten Wert von etwa 32.000 Euro fehlte. Den Schmuck hatte der Geschädigte in einer Einkaufstasche in einem Ledermäppchen auf dem Rücksitz aufbewahrt. Der Geschädigte geht fest davon aus, dass die Anhalter seinen Schmuck gestohlen haben. Beim gestohlenen Schmuck soll es sich um diverse Edelsteinringe sowie Arm-und Halsschmuckketten handeln. Es liegt zur Zeit nur eine vage Täterbeschreibung vor. Ein Täter soll ca. 25 Jahre alt sein, dunkle kurze Haare haben und ein längliches Gesicht. Zum zweiten Täter konnte keine Beschreibung abgegeben werden.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Polizeiinspektion Lohr/xere