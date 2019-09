Angler ziehen bei Thüngen Granaten an Land

Da es sich bei den Fundstücken um unkontrollierbare gefährliche Gegenständen handelt, welche einen Sprengradius mit Splitterwirkung von bis zu 1000 Metern erreichen können und nicht bewegt werden dürfen, konnten die Granaten nicht abtransportiert werden. Die Fundstelle wurde deshalb großräumig abgesperrt und durch eine von den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Thüngen gestellten Wache bis zum Eintreffen des Sprengkommandos gesichert.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Stadelhofen: Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers am Sonntag gegen 13:45 Uhr in Stadelhofen stellten die Beamten fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Der Mann räumte dann auch ein am Vorabend Drogen konsumiert zu haben, er führte auch eine kleine Menge Marihuana mit sich. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich auch einer Blutentnahme unterziehen.

Türrahmen beschädigt

Zellingen: Im Zeitraum vom 10.08.2019 bis 31.08.2019 wurde an einem Gartenhaus im Bereich der Schrebergärten zwischen Zellingen und Duttenbrunn die Eingangstür aufgehebelt. Aus dem Gartenhaus wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fahrrad gestohlen

Bühler: Am Samstag, 31.08.2019 wurde zwischen 10:45 und 14:30 Uhr ein unversperrt am Feuerwehrhaus in Bühler abgestelltes blau/schwarzes Herrenrad Marke Winora entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 450 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung in Zellingen und dem Diebstahl des Fahrrades in Bühler unter Tel.: 09353/97410.

vd/Polizei Karlstadt