Angler lässt in Lohr Fische in Setzkescher verenden

Dies stellt einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz dar. Das weitere Angeln wurde dem Mann untersagt und sein Fischerei-Erlaubnisschein wurde eingezogen.

Verkehrsunfall in Steinfeld-Hausen

In Steinfeld-Hausen, Lkr. MSP, kam es am Samstag gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein Traktor mit Anhänger kam aus einem Feldweg und fuhr nach rechts in die Erlenbacher Straße ein. Dabei kam er offensichtlich so weit auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen, dass er mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf zusammenstieß. Am Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Am Traktor war kein Schaden erkennbar.

Polizei Lohr/mkl