Angezeigter Diebstahl entpuppt sich als Hochzeitsbrauch in Obersinn

Ein Ortsfremder hatte sich in Obersinn ein Haus gekauft und war noch am Renovieren. Seinen neuen Anhänger parkte er während seines Aufenthalts in Obersinn, also auch in der Nacht von Freitag auf Samstag, auf seinem Grundstück in der Brunnenstraße. Am Samstagmorgen bemerkte er das Fehlen des Anhängers. Der 40-Jährige ging deshalb von einem Diebstahl aus und zeigte dies bei der Polizei an. Durch eine Befragung der Nachbarn wurde bekannt, dass der Anhänger vermutlich am Rathaus stehen könnte. Dort konnte der Anhänger schließlich auch unbeschädigt, gemeinsam mit allerlei anderen Gegenständen wie einem Fußballtor, einer Badewanne und Gartenmöbeln, aufgefunden werden. In Obersinn ist es Brauch, am Vorabend einer Hochzeit zu „stützeln“, es werden aus dem ganzen Dorf lose Gegenstände ans Rathaus getragen, um das Hochzeitspaar zu ehren. Der Brauch war allerdings für den Ortsfremden nicht bekannt.

Wildunfälle

Karsbach. Am Montagmorgen um 05.15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die B 27 von Karsbach in Richtung Weyersfeld. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Tier mit der Fahrzeugfront. Das Wild verstarb. Am Pkw Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Fellen. Am Sonntagabend um 20.00 Uhr gab es zwischen Rengersbrunn und Fellen einen Wildunfall, bei dem ein Reh getötet wurde. Am Pkw Opel des 47-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Obersinn. Am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin von Obersinn in Richtung Jossa, als von links nach rechts ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete in den Wald. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Burgsinn. Am Freitag gegen 05.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn nach Gräfendorf, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer erfasste mit seinem Pkw Skoda das Tier frontal, welches dadurch getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Fahrrad mutwillig beschädigt: Gemünden

Am Samstag hatte eine 17-jährige Schülerin am Haltepunkt Wernfeld ihr Fahrrad im Fahrradständer abgestellt. Gegen 23.30 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie drei Jugendliche das Rad aus dem Ständer entnahmen und gegen die Mauer der Bahnunterführung warfen. Das Fahrrad wurde hierbei schwer beschädigt. Nachdem der Zeuge die etwa 15-16 Jahre alten Jugendlichen laut anbrüllte, flüchteten diese auf ihren mitgeführten Rädern durch die Bahnunterführung in Richtung Radweg und anschließend in unbekannte Richtung. Bei dem beschädigten Rad handelt es sich um ein älteres Jugend-Mountainbike, weshalb der Sachschaden auch nur auf etwa 50 Euro geschätzt wird.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Werbeschild beschädigt: Gemünden

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen wurde ein in der Würzburger Straße aufgestelltes Werbeschild beschädigt. Bei dem Schild handelt es sich um eine Miniatur-Wendeltreppe aus Holz, welche auf einem Metall-Standpfosten angebracht ist. Bislang unbekannte Täter rissen im Tatzeitraum den Holzkorpus vom Standpfosten heraus. Aufgrund von Schuhspuren auf den Treppentrittflächen wird davon ausgegangen, dass die bislang unbekannten Täter auf das Werbeschild kletterten und dieses dabei beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1200 Euro.

Metallpfosten beschädigt und geflüchtet: Burgsinn

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, wendete der Fahrer eines Paketdienstes mit seinem Transporter in einer Einfahrt in der Rienecker Straße. Hierbei fuhr er einen Metallpfosten um. Die Grundstückseigentümerin machte den Fahrer durch Zurufen auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrzeugführer stieg daraufhin aus, sah sich den verursachten Schaden in Höhe von circa 150 Euro an und fuhr davon. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht.

Vorfahrt missachtet: Gemünden

Am Samstagmorgen kam es im Hofweg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10.00 Uhr kam eine 40-Jährige mit ihrem VW aus der Waschanlage. Sie wollte den Hofweg geraderaus Richtung Stadtmitte weiterfahren. Gleichzeitig kam ein 67-jähriger Opel-Fahrer aus der Weißensteinstraße. Er wollte den Hofweg geradeaus zur Klinikstraße überqueren. Die Opel-Fahrerin missachtete im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel und es kam zum Zusammenstoß. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Anhänger „verloren“: Gössenheim

Am Freitagnachmittag fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW Touran und Anhänger die B 27 von Karlstadt in Richtung Gössenheim. Hierbei brach nach Angaben des Fahrzeugführers die Anhängerkupplung ab und der Hänger überrollte einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Stromverteilerkasten angefahren: Fellen

Am Freitag gegen 12.15 Uhr touchierte der 52-jährige Fahrer eines Traktors in der Straße „Am Forst“ einen Stromverteilerkasten. Dieser wurde durch den Zusammenstoß komplett zerlegt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 850 Euro.

Polizei Gemünden/ienc