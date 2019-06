Angetrunkener prallt in Kleinwallstadt mit Auto gegen Baum

Gegen kurz vor drei Uhr befuhr ein 19-jähriger Pkw Fahrer die Kreisstraße MIL 26 von Kleinwallstadt in Richtung Hofstetten und wollte an der Einmündung Dieselstraße nach rechts in das dortige Industriegebiet abbiegen. Hierbei verlor er nach aktuellem Ermittlungsstand die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem dortigen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde vom Fahrer Alkoholkonsum eingeräumt woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Am Auto entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Der Baum musste durch die Feuerwehr Kleinwallstadt vorsorglich gefällt werden. Den Fahrzeuglenker erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Landwirtschaftliches Gespann kippt in Elsenfeld um

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg Gegen 20.40 Uhr befuhr ein landwirtschaftliches Gespann, beladen mit Heuballen, am 19.06.2019 die Kleinwallstädter Straße in Elsenfeld. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der 60 jährige Fahrzeuglenker mit dem linken Hinterreifen auf eine Verkehrsinsel wodurch der Anhänger zur Seite kippte und die Heuballen vom Hänger fielen. Die Ladung beschädigte ein Hoftor, ein Verkehrszeichen, einen Gartenzaun sowie einen Verteilerkasten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Elsenfeld band ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Obernburg: Schlagstock im Auto gefunden

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 20.06.2019 wurde gegen 2.40 Uhr ein Pkw Fahrer in Obernburg a.Main einer Verkehrskontrolle unterzogen bei welcher im Fahrzeug ein Schlagstock aufgefunden werden konnte. Den 31 jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige und der Schlagstock wurde sichergestellt, da er kein berechtigtes Interesse zum Mitführen nachweisen konnte.

Fahrer unter Drogen in Elsenfeld unterwegs

Elsenfeld, Lkrs. Miltenberg Am 19.06.2019 wurde gegen 11:00 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Sportwagens aus Zuffenhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt und vom Betroffenen letztendlich auch eingeräumt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrer musste seinen Fahrzeugschlüssel bei der Polizei abgeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zu offenen Fällen bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg