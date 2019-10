Angetrunkener flieht vom Unfallort

Da der Unfallverursacher weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verständigte der Zeuge die Polizei. Bei der Überprüfung des Unfallflüchtigen, der zwischenzeitlich zuhause angekommen war, stellten die eingesetzten Beamten leichten Alkoholgeruch bei dem Klingenberger fest und ordneten daher eine Blutentnahme an. Ein Vortest hatte 0,5 Promille ergeben. Der angerichtete Sachschaden an dem Mercedes beträgt ca. 500 Euro.

Bienenvölker entwendet

Obernburg: Gleich zwei Bienenvölker sind in den vergangenen zwei Wochen von einem Wiesengrundstück an der Miltenberger Straße entwendet worden.

Die Völker waren in Bienenkästen auf der frei zugänglichen Wiese zu Hause. Die Polizei bittet Anwohner um Hinweise. Sie geht von einem fachkundigen Dieb aus. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Kleinwagenfahrerin verursacht Unfall und flieht- Zeugin gesucht

Erlenbach: Eine Unfallflucht ist am Montag Nachmittag gegen 16.00 Uhr vom Erlenbacher Bahnhofsprakplatz gemeldet worden. Eine ältere Dame hatte hier beobachtet, wie die Fahrerin eines Kleinwagens rückwärts aus einer Parkbucht ausparkte und hierbei mit dem Fahrzeugheck gegen einen geparkten grauen Mercedes fuhr und diesen im Heckbereich beschädigte. Nachdem die Unfallverursacherin einige Minuten vor Ort verweilte, fuhr sie davon, ohne die Polizei zu verständigen.

Die Zeugin teilte ihre Beobachtungen der geschädigten Mercedesfahrerin mit, als diese kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Von dieser wurde die Polizei verständigt. Leider notierte sich die Geschädigte nicht den Namen der Zeugin und schrieb sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin falsch auf. Daher ist eine Ermittlung der Unfallverursacherin erschwert. Das Kennzeichen des Kleinwagens dürfte ähnlich wie MIL-MI138 lauten.

Die Polizeiinspektion Obernburg bittet die Zeugin des Unfalls, sich nochmals bei der Polizei zu melden.

Altmetall entwendet

Erlenbach: Unbekannte haben übers Wochenende aus einer Feldscheune in der Mechenharder Straße mehrere Kunststoffkisten mit Messingschrott entwendet. Die Täter gelangten über den Hof des Anwesens zu der rückwärtig gelegenen Scheune, brachen ein Vorhängeschloss an der Scheunentüre auf und transportierten die Kisten vermutlich auf ein Fahrzeug. Auf Grund des Gewichtes der Kisten dürften hier mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein.

Die noch unbekannten Schrottdiebe machten sich auch noch an einer Kellertüre zu schaffen und konnten auch hier noch gelagerten Messingschrott erbeuten.

Der Gesamtwert des Schrottes dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Die Polizei bittet Anwohner der Mechenharder Straße um Hinweise auf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge.

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Elsenfeld: Unbekannte sind übers Wocheende in die Filiale eines Reparaturbetriebes für Autoscheiben eingedrungen. Die Täter verschafften sich nach Aufbruch eines Werkstattcontainers Zugang ins Büro und konnten dort aus einem Tresor eine geringe Menge Bargeld entwenden.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 600 Euro.

Frontalzusammenstoß

Elsenfeld: Ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ist am Montag Vormittag gegen 09.50 Uhr aus der Höhenstraße in Eichelsbach gemeldet worden.

Eine Bessenbacherin war hier von Hobbach kommend hinaufgefahren, als ihr schwarz vor Augen wurde und sie dadurch nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Hier fuhr gerade ein Eichelsbacher mit seinem Fahrzeug. Als dieser die „Geisterfahrerin“ bemerkte, bremste er sein Fahrzeug massiv ab und versuchte durch Hupen und Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Dies gelang jedoch nicht und beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Glücklicherweise wurden beide Unfallbeteiligte nur leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge dürften nach der Kollision nur noch Schrottwert haben. Sie wurden von Abschleppdiensten geborgen. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Bei Wendemanöver verunfallt

Klingenberg: Bei einem Wendemanöver ist es am Montag Vormittag gegen 10.50 Uhr auf der Staatstraße von Klingenberg nach Erlenbach zu einem Unfall gekommen. Ein Paketdienstfahrer wollte hier, ca. 100 m nach dem Ortsausgang Klingenberg, wenden und in die Stadt zurückfahren. Als er mittig auf der Fahrbahn stand fuhr ein nachfolgender Mazda, der von dem Wendemanöver „überrascht“ wurde, in die Fahrzeugseite des Klein-Lkw. Hierbei entstand ca. 7000 Euro Sachschaden, beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

vd/Polizei Obernburg