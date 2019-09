Angetrunkener Autofahrer verursacht Karambolage in Babenhausen-Langstadt

Aufgrund starker Alkoholeinwirkung kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen Maschendrahtzaun samt Betonpfosten. Durch den Anstoß wurde auch der rechte vordere Reifen am Fahrzeug beschädigt, so dass der PKW nun mit einem "Platten" weiterfuhr. Weiterhin stieß er wenige Meter weiter gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Das geparkte Auto wurde dadurch ca. 20 Meter nach vorne geschoben. Dann zog der Fahrer sein Fahrzeug nach links und streifte dabei auch noch einen weiteren auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Durch diesen Anstoß wurde auch der Kühler am Auto des Verursachers beschädigt, so dass nun auch Kühlerflüssigkeit aus dem fahrenden Auto auslief. Im weiteren Verlauf der Fahrt streifte er in der Hintergasse einen weiteren am Fahrbahnrand geparkten PKW und setzte anschließend seine Fahrt in die Uferstraße fort. Dort stellte er sein Fahrzeug ab und entfernte sich zu Fuß. Der Fahrer zog sich während des Unfalles eine Platzwunde am Kopf zu.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer durch eine Polizeistreife im näheren Umfeld angetroffen werden. Der PKW konnte letztendlich auch durch die Spur der Kühlerflüssigkeit in der Uferstraße vorgefunden werden. Der verletzte Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.500.- EUR.

mci / Quelle: Polizei Darmstadt-Dieburg