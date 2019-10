Angefahrenes Reh: Polizisten erlösen Tier vom Leid

Alzenau-Wasserlos. Bei einem Wildunfall entstand am Sonntagabend ein Schaden von 2.000 Euro. Um 20 Uhr war eine Audi-Fahrerin, die von Hörstein in Richtung Wasserlos fuhr, kurz vor dem Ortseingang von Wasserlos mit einem Reh kollidiert. Das schwer verletzte Tier musste von der Streife von seinem Leiden erlöst werden. Der Pkw wurde nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt.

Betrunken und ohne Führerschein

Schöllkrippen. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am Sonntagnachmittag einen alkoholisierten Krad-Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, aus dem Verkehr ziehen. Der 53-jährige Mann war um 15.45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Aschaffenburger Straße kontrolliert worden. Nachdem ein Alkotest einen Wert von 1,28 Promille ergab, folgte eine Blutentnahme. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Spiegelberührung

Schöllkrippen. Ein 62-jähriger VW-Fahrer blieb am Sonntag um 11.30 Uhr in der Aschaffenburger Straße mit seinem rechten Außenspiegel am linken Spiegel eines geparkten Subaru hängen. Der Schaden an den beiden Spiegeln wird auf 1.500 Euro geschätzt.

kev/Polizei Alzenau