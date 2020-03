Anbauteil für Traktor in Zellingen entwendet

Die ca. 50 kg schwere rotschwarze Rundballengabel hatte einen Wert von ca. 500.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Baum drohte bei Schwebenried auf Straße zu fallen

Am Sonntag mussten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Arnstein gegen 09:30 Uhr für Baufällarbeiten auf die Staatsstraße 2277 zwischen Arnstein und Schwebenried ausrücken, da dort ein Baum drohte auf die Straße zu fallen. Die Staatsstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Zapfsäule in Karlstadt gestreift

Ein 32-jähriger Autofahrer streifte beim Verlassen der ARAL Tankstelle in der Würzburger Str. in Karlstadt, in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03:00 Uhr, mit dem Anhänger seines Pkw eine Zapfsäule. An der Zapfsäule entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

vd/Polizei Karlstadt