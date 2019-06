An Skoda auf dem Mainparkplatz in Karlstadt geschrammt und abgehauen

Der Mann hatte seinen grauen Octavia gegen 13:15 Uhr in der Nähe des Stadttors auf dem ersten schräg verlaufenden Stellplatz auf der Mainseite abgestellt und war in die Stadt gegangen.

Als er nach 90 Minuten wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am linken Heck und der linken hinteren Fahrzeugseite. Nach Spurenlage war offensichtlich ein Zweirad beim Passieren des Pkws am Heck des Skoda hängengeblieben. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Polizei Karlstadt/mkl