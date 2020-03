Amorbach: Vorfahrt missachtet  ein Verletzter

Vorfahrt missachtet – ein Verletzter

Gegen 05:40 Uhr am Montag, fuhr ein Ford-Fahrer auf der B47 aus Richtung Boxbrunn und wollte nach links auf die B469 Richtung Weilbach abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Volvo-Fahrer und fuhr in dessen linke Seite. Der Ford-Fahrer wurde verletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Diebstahl einer Geldkassette

Großheubach: Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag gelang ein unbekannter Täter, vermutlich durch ein unverschlossenes Fenster, in das Jugendtreff, in der Vereinsstraße. Aus einem Schrank wurde eine blaue Geldkassette mit Bargeld entwendet.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Miltenberg