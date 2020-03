Am Schloßplatz ist am Sonntag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr, ein geparkter Skoda angefahren worden. Der Verursacher hat am hinteren linken Kotflügel des geparkten Fahrzeugs einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro angerichtet und hat sich von der Unfallstelle entfernt.

stru/ Quelle: Polizei Miltenberg