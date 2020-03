Amorbach: Elfjähriges Kind auf Rad angefahren

Amorbach. Am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, wollte ein 56-jähriger Fiat-Fahrer von der Weilbacher Straße in die Krummwiese abbiegen. Dabei übersah er ein 11-jähriges Kind, welches ihm mit dem Fahrrad entgegenkam und stieß mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde der Junge nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 50 Euro.

Navi lotst Laster in Elsenfeld in die Falle

Elsenfeld. Der ortsunkundige Kraftfahrer vertraute seinem digitalen Informanten, bis er in der Königsberger Straße feststellen musste, dass er falsch ist. Beim Rangieren und Herausmanövrieren blieb der Auflieger des Lkw an einer Straßenlaterne hängen, die hierbei aus der Verankerung gerissen wurde und auf einen Schaukasten am Straßenrand fiel. Hierbei entstand Sachschadne in höhe von gut 1000 Euro.

Nach der Unfallaufnahme konnte dem Fernfahrer der Weg zu seinem Ziel „analog“ erklärt werden.

Kaugummiautomat aufgebrochen

Obernburg a.Main, Schmiedgasse. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schmiedgasse/Rückseite eines Anwesens der Lindenstraße einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Die Täter hebelten den Automaten am Geldeinwurfschacht auf und entwendeten dann das Geldfach. Hierbei entstand an dem Automaten erheblicher Sachschaden. Insgesamt dürfte der Schaden mehrere Hundert Euro betragen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Eichenbühl: Am Donnerstag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer die Staatsstraße 521 von Riedern in Richtung Eichenbühl. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam auf die Gegenfahrspur und es kam zu einem Spiegelkontakt mit dem Audi.

Der unbekannte Fahrzeugführer, zu dessen Fahrzeug auch keine Beschreibung vorliegt, flüchtete in Richtung Hardheim. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

Großheubach: Am Donnerstagmorgen stellte ein LKW-Fahrer sein Fahrzeug in der Rathausstraße ab, um dieses zu entladen. Gegen 08.55 Uhr, noch während des Entladevorgangs hörte der Fahrer einen Schlag an seinem LKW, schaute nach und stellte fest,

dass das Spiegelglas des linken Außenspiegels zerbrochen war. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, auch hier keine Fahrzeugbeschreibung bekannt, gegen den Spiegel und flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von zirka 500 Euro.

Unfallflucht

Schneeberg: In der Rippberger Straße wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 06.30 und 07.00 Uhr, eine Steinmauer eines Anwesens von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektionen Obernburg und Miltenberg