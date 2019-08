Amorbach: Auto erfasst Fahrradfahrer

Am Donnerstag, um 16.25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr am Ortseingang Amorbach von Weilbach kommend. Ein blauer Ford Fiesta befuhr ebenfalls den Kreisverkehr und bog in Richtung Ortsmitte ab. Dabei touchierte er das Hinterrad von dem Fahrradfahrer. Der junge Mann kam zu Sturz und verletzte sich leicht an Hand und Gesicht. Der Fiesta fuhr einfach davon und flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg