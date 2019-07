Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der ältere der beiden den Jüngeren mit einem Messer. Dieser begab sich mit einer 3-4 cm langen Schnittverletzung im Leistenbereich in das Krankenhaus Lohr. Der 55-Jährige wurde ebenfalls bei der Auseinandersetzung verletzt. Dieser trug Schürfwunden im Bereich der Schulter und Unterlippe davon. Das Tatmesser konnte nicht aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung Hofanwesens des Tatverdächtigen nach der Tatwaffe, wurde im Kuhstall eine Langwaffe und fünf Schuss Munition sichergestellt. Da der 55-jährige Mann nicht im Besitz der erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnisse ist, erwartet diesem neben einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung noch eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Lohr a. Main, Lkr. Main-Spessart

Ladendiebstahl

Am Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Lohr am Main ein flüchtender Ladendieb mitgeteilt. Der Mann versuchte aus einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße eine Bermuda-Short im Wert von 15.99 Euro zu entwenden. Dies wurde jedoch von einer Verkäuferin bemerkt. Als der Dieb die Hose zurückgab, flüchtete dieser. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der Mann räumte sofort die Tat ein. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart

Schwer verletzter alkoholisierter Fahrradfahrer

Am Samstag, um 23.42 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Steinfelder Straße. Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike die Steinfelder Straße bergab. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah dieser einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Nach dem Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Straße und blieb hier verletzt liegen. Eine entgegenkommende Zeugin konnte den Sturz beobachten und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lohr zur stationären Behandlung verbracht. Das E-Bike des Mannes wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am geparkten Pkw wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Ein Alkoholtest war bei dem betrunkenen Mann aufgrund der medizinischen Behandlung nicht möglich. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Polizei Lohr/mkl