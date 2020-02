Alzenauer mit ,,frisiertem" Mofa und falschem Versicherungskennzeichen unterwegs

Kurz vor 11.30 Uhr am Dienstag wurde in der Somborner Straße ein 56-jähriger ,,Mofa"-Fahrer angehalten,der zuvor deutlich schneller als nur mit 25 km/h unterwegs gewesen war. Letztendlich gab der amtsbekannte Mann zu, dass das Zweirad nicht gedrosselt ist und deshalb 50 km/h schnell läuft und er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren war an dem Fahrzeug das Versicherungskennzeichen seines zweiten Rollers angebracht, was wiederum ein Vergehen des Kennzeichenmissbrauchs sowie ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz begründet.

Unfallflucht Anfang Februar -Nachträglicher Zeugenaufruf!

Schöllkrippen. Bereits am Samstag, 1. Februar, wurde gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ortsmitte ein dort abgestellter schwarzer Audi A3 am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen bislang unbekannten, links neben dem Audi geparkten weißes Auto.

Auto fährt gegen Hoftor-Flucht Dank aufmerksamem Zeugen geklärt

Mömbris. Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein zunächst unbekanntes Auto gegen das Hoftor eines Anwesens in der ,,Rote Hohle"und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, obwohl offensichtlich ein deutlicher Schaden, dessen Höhe sich aber noch nicht genau beziffern lässt, entstanden war. Da ein Zeuge das Geschehen jedoch beobachten konnte, konnte er der Polizei auch die entscheidenden Hinweise auf den Flüchtigen geben. Dieser konnte nur kurze Zeit später ermittelt werden, sein unfallbeschädigtes Auto stand vor der Tür.

Unachtsam Fahrertüre geöffnet -Nachfolgender verliert Außenspiegel

Kahl. Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr parkte eine 60-jährige Citroen-Fahrerin am rechten Fahrbahnrand und öffnete ihre Fahrertüre um auszusteigen. Dabei bemerkte sie den ihr nachfolgenden Opel Astra einer 83-jährigen Frau nicht, so dass diese trotz eines Ausweichmanövers nach links noch mit ihrem rechten Außenspiegel an der offenstehenden Tür hängen blieb. Sachschaden: ca. 2000 Euro.

Schuppentür am Krankenhaus beschädigt

Alzenau-Wasserlos. In der Zeit von Anfang Februar bis zum Dienstag früh wurde an einem Nebengebäude des Krankenhauses in Wasserlos die Türe eines Lagerraumes durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Schadenshöhe: ca. 300 Euro.

Polizei Alzenau