Alzenau: Unbekannter rammt VW und fährt davon

Am Dienstagnachmittag wurde ein VW von einem unbekannten Fahrzeug am Heck angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Pkw war zwischen 15.45 und 16 Uhr auf dem Burgparkplatz abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Marihuana sichergestellt

Kahl. Bei einer Personenkontrolle konnte eine Streife der Alzenauer Polizei am Dienstagabend eine geringe Menge Marihuana auffinden. Die Streife hatte gegen 21.15 Uhr einen 26-jährigen Mann am Bahnhof kontrolliert. Dabei kam das Marihuana, das der junge Mann in der Hosentasche stecken hatte, zum Vorschein. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

kev/Polizei Alzenau