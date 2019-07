Alzenau: Rentnerin Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Die 78-Jährige hielt sich gestern in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr im Eingangsbereich eines Bekleidungsgeschäftes in der Daimlerstraße auf. Sie interessierte sich dort für die Textilien an den aufgestellten Kleiderständern und war dadurch abgelenkt. Während dessen entnahm ein bislang unbekannter Täter/in die Geldbörse aus der Handtasche, welche die Rentnerin umhängen hatte. Als die 78-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, fiel ihr der Diebstahl auf. In dem Geldbeutel befand sich ein Dokument und Bargeld.

Die Geschädigte konnte sich an eine Personengruppe erinnern, welche sich zur gleichen Zeit in ihrer Nähe, zum Teil auch am selben Kleiderständer aufhielt. Es handelte sich dabei um drei Frauen und einen Mann im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren. Die Zeugin beschrieb die Personengruppe mit ausländischem Aussehen, insbesondere mit dunklen Haaren. Eine der Frauen hatte eher eine kräftige Statur. Die Personen wirkten auf die Geschädigte ungepflegt.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzenau in Verbindung zu setzen.

Fahrertür an BMW mutwillig verkratzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des späten Donnerstagnachmittags wurde an einem schwarzen BMW mutwillig die Fahrertür verkratzt. Der Pkw stand in der Zeit von 16:45 Uhr bis 21:00 Uhr in der Bernhardstraße. Während der Fahrzeugnutzer den nahegelegenen Badesee besuchte, beschädigte eine unbekannte Person den BMW. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt.