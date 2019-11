Alzenau: Reh bei Wildunfall gestorben

Bei einem Wildunfall zwischen Wasserlos und Hörstein entstand am frühen Donnerstag ein Schaden von 1.500 Euro. Gegen 00.30 Uhr hatte ein VW-Fahrer, der in Richtung Alzenau fuhr, ein Reh erfasst. Fazit: Reh tot, Pkw nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt.

Fehler beim Einparken

Alzenau. Eine 76-jährige Ford-Fahrerin beschädigte am Mittwoch um 14.30 Uhr beim Einparken im Schumannweg einen geparkten BMW. Der Sachschaden summiert sich auf 10.000 Euro.

Parkrempler

Sommerkahl. Ein 66-jähriger VW-Fahrer touchierte am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr beim Ausparken in der Straße Am Kirchberg einen abgestellten Jaguar. Der Schaden blieb mit 500 Euro relativ gering.

kev/Polizei Alzenau