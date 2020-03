Alzenau: Polizei stellt Marihuana sicher

Um 12 Uhr am Montag kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen 18-Jährigen im Mühlweg. Dabei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurde.

Zeitgleich rückwärts rangiert

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg: Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Schubertstraße entstand am Montagmorgen ein Schaden von 1.200 Euro. Um kurz vor 10 Uhr hatten eine 30-jährige Opel-Fahrerin und eine 59-jährige Mini-Fahrerin zeitgleich rückwärts rangiert, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeug kam.

Vorfahrtsunfall

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg: An der Kreuzung Hanauer Landstraße/Hauptstraße kam es am Montagmorgen zu einem Vorfahrtsunfall. Um 07.30 Uhr bog ein 23-jähriger VW-Fahrer von der Hauptstraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Landstraße ab. Dabei übersah er offenbar den Opel eines 25-jährigen Mannes. Dieser fuhr trotz einer Vollbremsung in die linke Seite des VW. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf 7.000 Euro.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg: Am Montagmorgen wurde ein 75-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Brentanostraße bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Mann hatte um 10 Uhr Waren im Wert von 30 Euro unter seiner Jacke versteckt und wollte den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen. Beim Hinausgehen wurde dabei ein Alarm ausgelöst und der Mann vom Personal gestellt. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Alzenau