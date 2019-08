Alzenau-Michelbach: Mehr als ein Promille, Schild zerstört

Die Heranwachsenden konnten noch in Tatortnähe mitsamt dem Schild angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei den Personen ergab einen Wert von jeweils knapp uber 1 Promille. Nach Aufnahme der Personalien und Sicherstellung des Verkehrsschildes wurden die Personen wieder entlassen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 28jährigen Fahrers eines Citroen in Mömbris, Kahlgrundstraße, am Samstagabend gegen 20.00 Uhr, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse B war. Gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter des Pkw wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Wildunfall in Sommerkahl

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, kollidierte eine 36jährige Fahrerin eines VW auf der Staatsstraße 2305, von Blankenbach kommend in Fahrtrichtung Schöllkrippen, mit einem Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro.