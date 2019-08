Alzenau-Michelbach: Diebe klauen Flex aus Baustellencontainer

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen letzter Woche entwendete ein Unbekannter aus einem Container auf einer Baustelle in der Carl-Diem-Straße eine Flex mit Ladestation und Akku. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Unfallflucht

Kahl.Bei einer Unfallflucht in der Friedhofstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 300 Euro. Um 17.45 Uhr hielt eine 45-jährige Frau mit ihrem VW Caravelle in der Einbahnstraße auf der rechten Seite, um das gegenüberliegende Hoftor ihres Anwesens zu öffnen. Plötzlich hörte sie einen lauten Schlag. Ein vorbeifahrender Sprinter der Marke Daimler hatte offenbar den linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs beschädigt. Der unbekannte Lkw-Fahrer bremste kurz ab, fuhr dann aber einfach weiter. Da sich die Frau das Kennzeichen merken konnte, sollte der flüchtige Verursacher zu ermitteln sein.

Beim Abbiegen haltenden Pkw beschädigt

Kah. Eine 37-jährige Jaguar-Fahrerin stand am Mittwoch um 14.45 Uhr an der Einmündung Zur Sandmühle/Alzenauer Straße. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzugs bog zeitgleich von der Alzenauer Straße nach links in die Straße Zur Sandmühle ab, um dann gleich wieder rechts in die Industriestraße zu fahren. Dabei schwenkte das Heck des Sattelaufliegers aus und streifte den Jaguar an der linken Fahrzeugseiten. Fazit: 6000 Euro Schaden am Jaguar, der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Polizei Alzenau