Alzenau: Mehrere Unfallfluchten

Alzenau. Bei einer Unfallflucht in der Brentanostraße entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 500 Euro. Eine 35-jährige Frau hatte ihren BMW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt und war zum Einkaufen in den Markt gegangen. Als sie um 15.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie wie der Fahrer eines neben ihr geparkten Mercedes seine Fahrertür gegen ihre Beifahrertür schlug. Als sie sich den Schaden an der Tür (circa 500 Euro) betrachtete, parkte der Mercedes-Fahrer unverrichteter Dinge aus und fuhr weg. Da das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt war, konnte ein 59-jähriger Mann als Verursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Alzenau-Michelbach. Eine 29-jährige Frau bemerkte am Montagmorgen, als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, einen Zettel an der Windschutzscheibe. Ihren Pkw hatte sie um kurz nach 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Schloßstraße abgestellt. Auf diesem Zettel stand ein Kennzeichen und eine bisher unbekannte Zeugin schrieb, dass sie beobachtet hätte, wie ein Opel-Fahrer gegen ihren Pkw gefahren sei. An dem VW entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden an der hinteren Stoßstange (1.500 Euro). Diese unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mömbris. Am Montagmorgen wurde Am Markt ein Opel von einem bisher unbekannten Mercedes angefahren. Die Opel-Besitzerin hatte um 10.15 Uhr geparkt. Als sie wenig später zurückkam, stellte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest (circa 500 Euro). Ein Zeuge konnte den Zusammenstoß beobachten. Nach seinen Angaben handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grauen Mercedes Kombi.

Alzenau. Am Montag gegen 08.30 Uhr fuhr ein Toyota-Fahrer im Mühlweg gegen den linken Außenspiegel eines abgestellten Seat. Dieser wurde dabei abgerissen. Der Toyota-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Da sich eine aufmerksame Zeugin das Kennzeichen des flüchtigen Verursachers gemerkt hatte, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

Fehler beim Rangieren

Alzenau. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer blieb am Montagmorgen um 08.15 Uhr beim Rangieren in der Hanauer Straße an einer Straßenlampe hängen. Fazit: 1000 Euro Schaden am Pkw und 100 Euro an der Lampe.

Zweimal geringe Mengen Rauschgift aufgefunden

Alzenau. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend konnte eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicherstellen. Die Streife hatte um 23.45 Uhr in der Hanauer Straße einen Renault kontrolliert. Da massiver Marihuanageruch zu bemerken war, sollten die Insassen durchsucht werden. Daraufhin händigte der 25-jährige Beifahrer das Rauschgift freiwillig aus.

Sailauf. Bei einer Überprüfung in einer anderen Sache wurde am Montag um kurz nach 21 Uhr ein 15-jähriger Schüler mit seinem Mofa in der Eichenberger Straße kontrolliert. Dabei kamen geringe Mengen Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Außerdem wurden noch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, so dass einen Blutentnahme durchgeführt wurde.

Fahrrad verschwunden

Alzenau. Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurde in der Burgstraße ein verschlossenes Fahrrad im Wert von 150 Euro entwendet.

Handy gestohlen

Alzenau. Einer Schülerin wurde am Montagmorgen ihr iPhone im Wert von 100 Euro gestohlen. Das 12-jährige Mädchen besuchte den Unterricht in der Hahnenkammschule. Ihren Rucksack hatte sie zwischen 11.30 und 12 Uhr unbeaufsichtigt vor einem Werkraum abgestellt. Ein Unbekannter hatte die Gunst der Stunden genutzt und den Rucksack an sich genommen. Er wurde später in einer Toilette wieder aufgefunden. Allerdings war ihr Handy, das sich darin befand, spurlos verschwunden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

