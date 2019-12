Alzenau: Laster kommt in der Hessenkurve von Fahrbahn ab

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Lastwagens befuhr am Mittwoch gegen 14:20 Uhr die Staatsstraße von Alzenau kommend in Fahrtrichtung Mömbris. In der sogenannten Hessenkurve kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 8000 Euro beziffert.

VW Polo fährt auf geparkten Suzuki auf

Kahl. Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW Polo Fahrer die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Hanau. An der Kreuzung zur Friedensstraße wollte er in diese nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen fuhr der Polo frontal auf einen in entgegengesetzter Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Suzuki auf. Der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. Der Suzuki war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 9000 Euro geschätzt.

mci / Quelle: Polizei Alzenau