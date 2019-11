Alzenau: Jugendlicher tritt Elfjährigem in den Bauch - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag wurde ein 11-jähriger Schüler im Mühlweg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes von einem unbekannten Jugendlichen angegriffen. Der unbekannte Täter hatte den Jungen um 15.30 Uhr aus bisher nicht geklärten Gründen in den Bauch getreten. Dabei fielen dem Schüler 1,50 Euro aus der Hosentasche, die der Täter an sich nahm und verschwand. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Diebstahl.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Lkw rammt geparkten Pritschenwagen

Westerngrund. Bei einem Verkehrsunfall in der Frankenstraße entstand am Dienstagmorgen ein Schaden 25.000 Euro. Um kurz nach 5 Uhr fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Schöllkrippen, wobei er aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pritschenwagen fuhr. Beide Fahrzeuge hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert, sie mussten abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Wildunfälle

Kahl. In der Alzenauer Straße stieß ein Daimler-Fahrer am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr mit einem Reh zusammen. Der Pkw wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt (400 Euro).

Schöllkrippen. Am Dienstag um 00.15 Uhr erfasste ein BMW-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Blankenbach und Erlenbach ein Reh. Fazit: Reh tot, BMW im Frontbereich beschädigt (500 Euro).

kev/Polizei Alzenau