Alzenau-Hörstein: Unbekannter zersticht Reifen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Nissan, der in der Straße Im Sand abgestellt war, mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerstach beide Reifen auf der rechten Seite. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

Parkrempler

Kahl. Der 50-jährige Fahrer eines Kleintransporters beschädigte am Donnerstag um 05.30 Uhr beim Ausparken in der Königsberger Straße einen abgestellten Opel Astra. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen blieb mit 350 Euro relativ gering.

Eine Flasche Schnaps aus Gartenhütte geklaut

Kleinkahl-Großkahl. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einer Gartenhütte eine Flasche Schnaps entwendet. Der unbekannte Täter war durch ein unverschlossenes Gartentor auf das Anwesen in der Großkahler Straße gelangt. Danach drang er auf bisher unbekannte Weise in die Gartenhütte ein und nahm nur die Flasche Schnaps im Wert von 10 Euro mit.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau