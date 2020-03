Ein Handtasche ist am Sonntagnachmittag aus einem geparkten Opel entwendet worden. Eine 30-jährige Frau hatte den Opel offenbar unversperrt um 12.00 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Staatstraße 2305, Höhe Industriestraße, abgestellt. Als sie um 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass die Handtasche verschwunden war. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau