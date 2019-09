Alzenau: Gartenhütte brennt

Um kurz nach 02 Uhr war der Brand der Hütte im Ahornweg gemeldet worden. Beim Eintreffen stand das Gartenhaus in Vollbrand und drohte auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. Dies konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden außerdem an einem Wohnhaus drei Außenrollos beschädigt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 2.000 Euro.

Haschisch sichergestellt

Kahl. Bei der Kontrolle eines 47-jährigen Mannes konnte eine Polizeistreife am Montag eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Der Mann war mit seinem Rad um 01.30 Uhr in der Königsberger Straße kontrolliert worden. Dabei kamen in einer Zigarettenschachtel zwei Klumpen Haschisch zum Vorschein.

Verteilerkasten aufgebohrt

Sommerkahl. Im Laufe der letzten Woche bohrte ein Unbekannter in der Straße Im Felgen einen Verteilerkasten der Telekom auf. Was der Täter damit bezweckte, bleibt schleierhaft. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau