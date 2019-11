Alzenau: Fahrer wird ausgebremst und beleidigt

Um 10.40 Uhr wurde der 22-jährige Mann nach seinen Angaben von einem silbernen Opel überholt. Dessen Fahrer bremste ihn dann aus, stieg aus seinem Fahrzeug und beschimpfte den jungen Mann. Bei dem unbekannten Fahrer soll es sich um einen circa 35-jährigen Mann gehandelt haben, der einen silbernen Opel mit dem Teilkennzeichen MSP-VD fuhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Vorfahrtsunfall

Mömbris-Niedersteinbach. An der Einmündung Am Tannenberg/Alzenauer Straße kam es am Mittwochmorgen zu einem Vorfahrtsunfall. Gegen 07.45 Uhr wollte eine 66-jährige Ford-Fahrerin aus der Straße Am Tannenberg nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Opel einer 50-jährigen Frau. Dessen Fahrerin versuchte noch auszuweichen, was nicht gelang, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 2.500 Euro.

Zwei Unfallfluchten

Kahl. Bereits am Dienstag kam es im Wiesenweg zu einer Unfallflucht. Eine Zeugin hatte um 11.15 Uhr beobachtete wie ein VW einen geparkten Skoda an der vorderen Stoßstange angefahren hatte. Der Verursacher war trotz eines Schadens von circa 1.500 Euro geflüchtet. Da sich die Zeugin das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs gemerkt hatte, sollte der Fahrer zu ermitteln sein. Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Mittwochs wurde am Bahnhofsparkplatz in Kahl ein Mitsubishi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der 28-jährige Mitsubishi-Besitzer hatte dort um 07.30 Uhr geparkt. Als er um 17.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er schwarze Kratzer an seiner Frontstoßstange fest (500 Euro Schaden). Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Unachtsames Türöffnen führt zu Unfall

Alzenau-Wasserlos. Bei einem Verkehrsunfall in der Bezirksstraße entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 3.000 Euro. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer parkte um 10 Uhr in der Bezirksstraße. Beim Aussteigen achtete er offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Als er die die Tür öffnete, beschädigte er den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Ford. Fazit: 2000 Euro Schaden am Opel und 1.000 Euro am Ford.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Alzenau. Ein 51-jähriger Radfahrer erlitt am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Siemensstraße leichte Verletzungen. Um 07.45 Uhr war ein 55-jähriger Skoda-Fahrer von der Industriestraße in die Siemensstraße abgebogen und hatte dabei den Radfahrer touchiert, wodurch dieser zu Fall kam. Nachdem der Mann über Schmerzen im Rückenbereich klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. An Pkw und Rad entstand kein Schaden.

Polizeiinspektion Alzenau