Alzenau: Autofahrer überfährt Reh

Ein Autofahrer hat am Mittwoch, um kurz nach 04 Uhr, auf der Staatsstraße 2305, zwischen den Einmündungen Burgstraße und Industriestraße, ein Reh überfahren. Das Tier ist bei dem Zusammenstoß getötet worden. Das Fahrzeug ist massiv im Frontbereich beschädigt worden (10.000 Euro) und musste abgeschleppt werden.

Alzenau-Michelbach: Ein Skoda-Fahrer ist am Mittwochmorgen, gegen 05 Uhr, zwischen Niedersteinbach und Michelbach mit einem Reh zusammengestoßen. Auch hier ist das Reh gestorben. Der Schaden an dem Skoda wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall in Blankenbach-Erlenbach

Bei einem Auffahrunfall in der Kahlgrundstraße ist am Dienstagnachmittag ein Schaden von 6.000 Euro entstanden. Gegen 15.l5 Uhr ist ein 24-jähriger Daimler Vito-Fahrer auf einen Opel aufgefahren. Dessen 34-jähriger Fahrer wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Beide Fahrer sind unverletzt geblieben.

Sommerkahl: Am Dienstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Felgen" ein Schaden von 4.500 Euro entstanden. Um 09.45 Uhr ist die 35-jährige Fahrerin eines VW-Transporters rückwärts vom linken Fahrbahnrand gefahren, um anschließend in Richtung Alter Kirchweg weiterzufahren. Dabei ist sie mit dem BMW eines 74-jährigen Mannes kollidiert. Dieser hatte noch zu bremsen versucht. Bei einem Ausweichversuch landete er an einem Laternenmast. Beide Fahrer sind unverletzt geblieben.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau