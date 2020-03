Alzenau: Autofahrer flüchtet nach fehlgeschlagenem Rückwärtsfahrversuch

In der Siemensstraße ist am Mittwoch, um 15 Uhr, ein geparkter Honda angefahren worden. Ein Zeuge hatte gegen 15 Uhr beobachtet, wie ein Volvo-Fahrer rückwärts gegen die Front des Honda gefahren ist. Trotz eines Schadens von circa 400 Euro ist der Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Da das Kennzeichen des Verursachers bekannt ist, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

Wildunfälle

Mömbris-Reichenbach: Ein Audi-Fahrer hat am Donnerstagmorgen, um 07 Uhr, auf der Staatstraße 2309 bei Reichenbach ein Reh erfasst. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

Mömbris-Schimborn: Auf der Staatsstraße 2305 bei Schimborn, ist es am Donnerstagabend zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein Schaden von 2.000 Euro entstanden ist. Um 18.45 Uhr ist eine VW-Fahrerin, die von Kaltenberg in Richtung Schimborn gefahren ist, mit einem Reh zusammengestoßen. Das Auto ist bei der Kollision im Frontbereich beschädigt worden.

Roller beim Linksabbiegen übersehen

Schöllkrippen: Bei einem Verkehrsunfall in der Waagstraße wurde am Donnerstagnachmittag eine junge Rollerfahrerin leicht verletzt. Um 15.30 Uhr wollte eine 48-jährige VW-Fahrerin von der Waagstraße nach links in die Krombacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Roller einer 17-jährigen Jugendlichen. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr frontal gegen den Pkw. Bei der Kollision kam die junge Frau zu Fall, wodurch sie eine Schürfwunde am Knie erlitt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 800 Euro geschätzt.

Fehler beim Abbiegen

Kahl: An der Einmündung Umgehungsstraße/Hanauer Landstraße ist es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit 7.000 Euro Sachschaden gekommen. Gegen 12 Uhr wollte eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin von der Umgehungsstraße nach rechts auf die Hanauer Landstraße abbiegen. Dabei geriet sie zu weit nach links und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 70-jährigen Frau, die auf der Hanauer Landstraße fuhr. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Fensterscheibe mutwillig beschädigt

Kleinkahl: Die Fensterscheibe der Sparkassenfiliale in der Kichstraße ist zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag mutwillig beschädigt worden. Der angerichtete Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

