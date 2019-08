Altfeld: Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Auffahrunfall

Der 41-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Staatsstraße 2315 von Kreuzwertheim in Richtung Altfeld. Kurz vor der Autobahnauffahrt hielt er nach rechts blinkend am rechten Fahrbahnrand an.

Der nachfolgende 31-jährige Fahrer eines VW Golfs bremste langsam ab und musste aufgrund des Gegenverkehrs hinter dem Skoda anhalten. Ein 40-jähriger Motorradfahrer, der offensichtlich ein anderes Fahrzeug überholte hatte, erkannte die Situation der stehenden Autos zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über den Wagen geschleudert, wodurch er schwer verletzt wurde. Das Krad musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch der VW Golf wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird mit 7000 € beziffert.

Vorfälle auf der Laurenzi-Messe

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Mit 0,88 Promille war am Samstag, gegen 02:10 Uhr, ein 25-jähriger Autofahrer in der Lengfurter Straße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Mann angehalten und dabei Atemalkoholgeruch festgestellt. Nach Durchführung eines Alkotests wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Pkw verkehrssicher geparkt und die Fahrzeugschlüssel bis zum nächsten Morgen sichergestellt.

Marihuana auf der Messe mitgeführt

Am Sonntag, gegen 22:30 Uhr, wurde eine Gruppe Jugendlicher an den Mainwiesen kontrolliert. Ein 19-Jähriger hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich, welches sichergestellt wurde. Gegen 22:45 Uhr nahmen zwei Polizisten im Bereich des Parkplatzes beim Festplatz Marihuana-Geruch wahr. Diesen konnten sie einer Gruppe Jugendlicher zuordnen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein angerauchter Joint bei einem 20-Jährigen gefunden. Auch dieses Rauschgift wurde sichergestellt. In beiden Fällen wird Anzeige erstattet.

Diebstahl aus Verkaufsstand

Bargeld im 4-stelligen Bereich sowie zwei Handys im Wert von 1450 € wurden am Sonntag während des Abbaus eines Verkaufsstandes gestohlen. In einer schwarzen Leinentasche, die im Spielwarenstand abgelegt war, befanden sich zwei Geldtaschen, zwei Geldbeutel sowie zwei Handys der Marke iPhone. In den Geldbeuteln befanden sich neben Bargeld und EC-Karten noch Personalausweise und diverse persönliche Dokumente. Während des Abbaus und dem Zusammenlegen der Planen hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 21:30 und 21:45 Uhr die Tasche entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mofafahrer unter Alkoholeinfluss

Dumm gelaufen ist es am Sonntagabend für einen Mofafahrer. Der 31-Jährige befuhr gegen 18:35 Uhr die Brückenstraße. Er fuhr entgegen der Einbahnstraße einer Polizeistreife entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,56 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Sprinter verkratzt

Einen Schaden in Höhe von 2000 € richtete ein unbekannter Täter an einem schwarzen Sprinter an. Der Wagen stand von Samstag bis Sonntagmorgen neben dem Radweg am Festplatz. Es wurde die linke Seite des Fahrzeugs durch zwei lange tiefe Kratzer beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld