Alkoholisierter zückt Autoschlüssel

In der Freitagnacht wurde der Polizeiinspektion Lohr eine hilflose Person im Außenbereich des Café Bajazzo mitgeteilt. Ein 50-jähriger Mann, augenscheinlich hoch alkoholisiert, war im Gastraum des Cafés zusammengebrochen und deshalb von andere Gäste in den Außenbereich verbracht worden. Als der Mann dort wieder zu sich kam und einen Fahrzeugschlüssel zückte, wurde ihm dieser von besorgten Gästen abgenommen und die Polizei wurde informiert. Aufgrund der starken Alkoholisierung musste der Mann zur Ausnüchterung ins Krankenhaus Lohr verbracht werden. Den Schlüssel stellten die Beamten präventiv sicher und kann von dem Herrn in nüchternem Zustand auf der Dienststelle wieder abgeholt werden.

Handyverstoß mit weitreichenden Folgen

Partenstein. Am Freitagmittag hielten Beamte der Polizeiinspektion Lohr den 37-jährigen Führer eines Lasters zu einer Verkehrskontrolle an, da sie den Fahrer beim Telefonieren mit seinem Mobiltelefon beobachtet hatten.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf diverse Verstöße gem. dem Aufenthaltsgesetz, dem Güterkraftverkehrsgesetz und dem Fahrpersonalgesetz, sodass der usbekische Staatsangehörige zunächst auf die Dienststelle verbracht wurde. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde der Mann gegen eine Sicherheitsleistung von der Dienststelle entlassen.

Polizeiinspektion Lohr/xere