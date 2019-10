Alkoholisierter Mofafahrer erwischt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mainkai wurde der Mann angehalten und dabei Alkoholgeruch festgestellt. Nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde die Weiterfahrt unterbunden. Eine Anzeige folgt.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Marktheidenfeld: Zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomat in der Wertheimer Straße kam es in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag, 15:00 Uhr. Unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entnahmen durch die geschaffene Öffnung das Schein- und Münzgeld im Wert von knapp 100 €. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 €. Wie bereits am 23.09.19 berichtet, wurden in der Region in der vergangenen Zeit bereits mehrfach Zigarettenautomaten in gleicher Art und Weise angegangen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl aus Spind

Marktheidenfeld: Im Schwimmbad „Am Maradies“ kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl aus einem Spind. Ein Badegast hatte gegen 17:50 Uhr in einem Spind im Umkleideraum unter anderem seinen Geldbeutel eingeschlossen. Als der Stunden später zurück kam, musste er feststellen, dass das Portemonnaie mit inhaltlich 250 € Bargeld sowie diversen Ausweispapieren entwendet worden war. Einer älteren Dame war zwischenzeitlich aufgefallen, dass dieser Spind offen stand worauf sie das Personal informiert hatte. Eine Angestellte verschloss daraufhin den Spind zunächst wieder ordnungsgemäß. Offensichtlich konnte ein unbekannter Täter den Geldbeutel entwenden, bevor die offen stehende Spindtür bemerkt wurde. Ob sie tatsächlich ordentlich verschlossen war, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.