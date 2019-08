Alkoholisierter Mann schlägt auf Motorroller ein

Gegen 00:50 Uhr traktierte er das Gefährt in der Riesengasse mit Schlägen und verursachte hierbei Schäden in Höhe von schätzungsweise 200 Euro. Eine hinzugezogene Streifenbesatzung konnte ihn in einer nahegelegenen Gaststätte antreffen und seine Personalien feststellen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Spiegelberührung beim Überholen

Zu einer Unfallflucht kam es am späten Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, auf der Würzburger Straße. Dort war der 38-jährige Fahrer eines Lkw der Marke Daimler auf dem rechten Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs, als er von einem Kleintransporter überholt wurde. Hierbei kam es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr, trotz mehrerer eindeutiger Zeichen des Geschädigten weiter. Da der 38-Jährige sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken konnte, dürfte dieser demnächst wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Rechenschaft gezogen werden.

Ehestreit führt Marihuana zutage

Gegen 20:50 Uhr am Freitagabend wurde der Polizei ein Ehestreit im Röderweg mitgeteilt. Bei der Überprüfung durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg war der Streit zwar schon beendet, jedoch droht der 22-jährigen Ehefrau anderweitigen Ärger:

Ihr konnte eine Kleinmenge Marihuana zugeordnet werden auf das die Beamten wegen des starken Geruchs aufmerksam wurden.

Junger Mann schlägt gegen Außenspiegel und wird von Passanten gestellt

Ein 18-Jähriger war am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, offenbar auf Krawall gebürstet. Er konnte in der Dalbergstraße von Passanten beobachtet werden, wie er gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw schlug. Diese verständigten zum einen die Polizei und zum anderen verfolgten sie den Aggressor bis zum Eintreffen der entsandten Streifenbesatzung. Bei deren Eintreffen verhielt sich der 20-Jährige, bei dem eine Alkoholisierung von 2,36 Promille festgestellt wurde, so uneinsichtig, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

Leichte Verletzungen nach Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Kleinostheim: Leicht verletzt wurde der 59-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Piaggio bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 16:00 Uhr. Der Mann, der von Karlstein in Richtung Kleinostheim unterwegs, wurde im Kreisverkehr an der A45 vom 34-Jährigen Fahrer eines Mercedes übersehen, der von der Autobahn kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Bei der folgenden Kollision zog sich der Motorradfahrer Schürfwunden zu. Zur Abklärung, ob eventuell auch schwerere Verletzungen entstanden sind, musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

vd/Polizei Aschaffenburg