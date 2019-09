Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

In der Folge stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt verbracht. Wie sich während der polizeilichen Unfallaufnahme feststellen lies, dürfte eine deutliche Alkoholisierung des Radfahrers ursächlich für den Sturz gewesen sein. Die Folge war eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auffahrunfall

Schöllkrippen: Gegen 11:45 Uhr fuhr am Freitag eine 22-jährige mit ihrem Audi von Vormwald kommend in Richtung Schöllkrippen. An der Einmündung zur Aschaffenburger Straße musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt halten, was jedoch ein nachfolgender 59-jähriger Motorradfahrer übersah und auf das Heck des Pkw’s auffuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.700 Euro. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Von Fahrbahn abgekommen

Karlstein: Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr fuhr eine 18-jährige mit ihrem Pkw Ford Fiesta auf der Hanauer Landstraße in Richtung Aschaffenburg. Ca. 200 Meter vor der dortigen Feuerwehr kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Metallpfosten zusammen. Der Pkw sowie der Pfosten wurden hierdurch beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 550 Euro.

Wildunfälle

Im Laufe des Freitags kam es bei Alzenau, Schöllkrippen und Geiselbach zu insgesamt drei Wildunfällen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

