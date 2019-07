Alkoholisiert gegen Polizeifahrzeug gefahren

Als die Beamten den Kontakt mit besagter Person aufnehmen wollten, parkte eine 54- jährige Frau mit ihrem Mazda rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß mit ihrem Heck gegen das abgestellte Dienstfahrzeug. Die Frau gab anschließend an, dass sie eine geringe Menge Alkohol konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Hierauf wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Führerin des Pkw erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.



Pkw rollt gegen Stromverteilerkasten

Alzenau. Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr rollte der nicht ordnungsgemäß gesicherte VW eines 24-Jährigen

rückwärts gegen einen Stromverteilerkasten in der Pestalozzistraße. Der resultierende Schaden am Verteilerkasten wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Eigenschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Beim Ausparken verunfallt

Karlstein. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr, als ein 26-Jähriger mit seinem Opel beim Einparken

auf dem Parkplatz eines örtlichen Einkaufsmarktes in der Eichendorffstraße nicht aufpasste und einen ordnungsgemäß abgestellten Toyota touchierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.



Verkehrsunfallflucht

Karlstein. In der Zeit vom 1. bis 13. Juli wurde ein ordnungsgemäß abgestellter roter Fiat in der Schulstraße an dessen Heckstoßstange touchiert. Der Unfallverursacher meldete sich weder bei dem Halter noch bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.



Sachbeschädigung an einer Baustelle

Blankenbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 und 4 Uhr wurde durch eine bislang unbekannte Person die Baustellenbeschilderung auf der Kreisstraße AB 2 beschädigt. Durch das Wüten des Unbekannten wurden zwei Nissenleuchten sowie dessen Akkus zerstört. Aufgrund der Darstellung vor Ort muss sich der Verursacher in Richtung Blankenbach entfernt haben. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Karlstein. Kurz nach Mitternacht am Sonntag konnte durch eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau auf einer Außentreppe der Karlsteiner Kirche in der Luitpoldstraße eine Person festgestellt werden, welche beim Erblicken der Beamten etwas fallen ließ und etwas Anderes hastig in die Unterhose steckte. Bei dem weggeworfenen Gegenstand handelte es sich um ein Longpape mit Tabak. Auf Nachfrage und Ankündigung einer eventuell bevorstehenden Durchsuchung, gab der 17-Jährige freiwillig ca. zwei Gramm Haschisch heraus. Im Anschluss wurde der Minderjährige seinem Erziehungsberechtigten übergeben.



