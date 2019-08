Alkohol am Steuer und Familienstreit in Obernburg

Die Ehefrau hatte sich auf offener Straße lautstark mit ihrem Gatten über den ihrer Einschätzung nach hohen Alkoholkonsum des Ehemanns gestritten. Dieser war zuvor mit dem Auto hingefahren. Als die von Anwohnern verständigte Polizeistreife eintraf, um den Sachverhalt aufzunehmen, fanden sie den streitlustigen Ehemann stark alkoholisiert vor. Nachdem dieser beim Alcotest einen Wert von 1,22 Promille blies und zuvor mit dem Auto gefahren war, war bei dem 40-Jährigen eine Blutentnahme fällig. In der führerscheinlosen Zeit hat der Alkoholsünder nun Zeit, über sein Trinkverhalten nachzudenken.

Drogenkonsumenten ergreifen die Flucht: Mömlingen

Gegen 0.45 Uhr konnte eine uniformierte Streifebesatzung der Polizei Obernburg am Montag drei Personen im Bereich der Hauptstraße feststellen. Als die Personen die Streife erblickten ließen sie ihre mitgeführten Fahrräder zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten sie gestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei zwei der Personen eine Kleinmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Die Besitzer erwartet eine Anzeige.

Alkoholisierter Fahranfänger mit Zweirad unterwegs: Niedernberg

Am Montag wurde gegen 0.50 Uhr im Nordring ein Leichtkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 17-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle erhärtete den Verdacht. Den Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige.

Diebstahl aus Auto: Niedernberg

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag, zwischen 15.45 und 18.00 Uhr aus einem an der Staatstraße im Bereich des Niedernberger Badesees geparkten Auto diverse Gegenstände gestohlen. Die Diebe gelangten vermutlich durch ein leicht geöffnetes Dachfenster ins Fahrzeuginnere und erbeuteten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit diversen Karten und Bargeld im Wert von circa 300 Euro.

Betrunken auf Verkehrsinsel-Totalschaden: Kleinwallstadt

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr aus Kleinwallstadt gemeldet worden ist. Mehrere Zeugen hatten hier gemeldet, dass ein Mercedes, von Kleinwallstadt Richtung Hofstetten fahrend, beim Abbiegen ins Industriegebiet über eine Verkehrsinsel an eine Laterne gefahren und verunfallt sei. Die Zeugen hatten den Verunfallten aus dem Mercedes geborgen und das Eintreffen der Polizei abgewartet. Diese stellten bei dem Mercedes-Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab dann 2,7 Promille. Der schwerbeschädigte Mercedes wurde von einem Abschleppdienst geborgen, zur Absicherung und Säuberung der Unfallstelle waren die Helfer der Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt dürfte sich der angerichtete Schaden auf 25.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc