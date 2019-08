Alkohol am Steuer: Fahranfängerin baut Unfall

Am Donnerstagabend gegen 23.50 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in die Apfelstraße gerufen. Eine Fiat Fahrerin fuhr vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers gegen eine Steinmauer. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der 18-jährigen Fahranfängerin Alkoholgeruch feststellen. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von ca. 0,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8500 Euro. Die Fahrerin erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro und einen Punkt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hausen - Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr wurde ein VW Fahrer in der Gartenstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von ca. 0,31 mg/l. Ein weiterer gerichtsverwertbarer Test ergab einen Mittelwert von 0,27 mg/l. Den Fahrer erwartet mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Hausen - Am Donnerstag gegen 23.00 Uhr wurde ein Kleinkraftrad in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Der 18-jährige zog die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, weil er ohne Helm und ohne Licht unterwegs war. Bei dem Fahranfänger wurde außerdem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von ca. 0,35 mg/l. Ein gerichtsverwertbarer Test erbrachte einen Wert von 0,24 mg/l.

Unfallflucht

Kleinwallstadt - Von Mittwoch, 17.00 Uhr, - Donnerstag, 07.00 Uhr, ereignete sich in Hofstetten in der Denningerstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen geparkten Jaguar. Ohne sich um den Schaden zu kümmern wurde die Unfallstelle verlassen. Am Jaguar wurde die linke Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg