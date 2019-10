++ Aktuell ist die A3 bei Waldaschaff nach einem Unfall in Richtung Frankfurt voll gesperrt

Wegen der Landung eines Rettungshubschraubers war die Fahrbahn Richtung Würzburg zwischenzeitlich ebenfalls komplett gesperrt, der Verkehr konnte hier schnell wieder fließen.

Kurz nach der Kauppenbrücke war ein 26-jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Frankfurt aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte in die Böschung, überschlug sich mehrfach und landete auf der Fahrbahn. Der Mann musste mit hydraulischem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Die Vollsperrung dauert aktuell wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten noch an. Wann die komplette Fahrtrichtung wieder freigegeben wird, ist derzeit noch offen.

Der BMW des 26-Jährigen hat nur noch Schrottwert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren Waldaschaff und Bessenbach. Ralf Hettler/fin/mkl