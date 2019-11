Airbags platzen grundlos: Hat es aus dem BMW in Karlstadt geraucht?

In einem Pkw BMW, der am Dienstag gegen 18:10 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Gambach und Wernfeld unterwegs war, öffneten sich aus unbekannter Ursache sämtliche Airbags. Der Pkw konnte von dem 25-jährigen Fahrer zum Stehen gebracht werden. Da durch das Auslösen der Airbags eine Rauchentwicklung in dem Fahrzeug erkennbar war verständigte ein unbeteiligter Zeuge vorsorglich über Notruf die Feuerwehr, welche aus Karlstadt anrückte, aber glücklicherweise nicht mehr helfend eingreifen musste. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Straße entfernt werden.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt. Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers am Dienstag gegen 08:30 Uhr in Karlstadt stellten die Beamten fest, dass dieser Auffälligkeiten zeigte, welche auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hinwiesen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Autorempler beim Rangieren

Stetten. Eine 79-jährige Autofahrerin stieß am Dienstag gegen 09:25 Uhr in Stetten beim Rückwärtsfahren aus einer Garage gegen einen gegenüber am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 650.- Euro.

Auffahrunfall

Himmelstadt. Eine 44-jährige Autofahrerin bemerkte am Dienstag gegen 12:20 Uhr beim Abbiegen von der B 27 in Richtung Himmelstadt zu spät, dass vor ihr auf der Abbiegespur der Pkw einer 19-jährigen Frau stand. Sie fuhr leicht auf den stehenden Pkw auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

Notarztwagen streift Pkw

Karlstadt. Am Dienstag war gegen 21:30 Uhr ein Fahrzeug eines Rettungsdienstes, ein Pkw BMW, mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Bundesstraße zwischen Himmelstadt und Karlstadt zu einem Notarzteinsatz unterwegs. Eine 45-jährige Autofahrerin, welche vor dem Notarztwagen in die gleiche Richtung fuhr, bremste beim Herannahen des Einsatzfahrzeuges ihren Pkw unvermittelt ab. Beim Ausscheren des Notarztwagens zum Überholen kam es dabei zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro entstand.

