Aggressiver Fahrer drängt Ford-Fahrerin zur Seite und provoziert Unfall

Gestern Mittag, gegen 13.00 Uhr, fuhr der 42-jährige Fahrer eines VW auf der Staatsstraße 2302, von Gemünden Richtung Schönau, längere Zeit hinter der 27-jährigen Fahrerin eines Ford hinterher. Bereits während der Hinterherfahrt versuchte der 42-Jährige mehrfach, die Vorausfahrende zu Überholen und unterstrich seine Absicht mit mehrfachem Hupen, während die Fahrzeuge nebeneinander fuhren.

Als der VW-Fahrer dann das dritte Mal zum Überholen ansetzte, hupte er wieder und zog sein Fahrzeug abrupt nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin des Ford gleichfalls nach rechts aus und kam dabei gegen den rechten Bordstein, wobei der rechte Vorderreifen platzte. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro.

Der aggressive Überholer fuhr zunächst unbekümmert weiter, kam ca. 10 Minuten später jedoch freiwillig an die Unfallstelle zurück. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Motorradfahrer bei Unfall in in Karsbach schwer verletzt

Karsbach, Lkr. Main-Spessart - Am Mittwochnachmittag, gegen 15.00 Uhr, befuhr die 40-jährige Fahrerin eines BMW den Ortsverbindungsweg von Karsbach kommend zur Staatsstraße 2303. An der dortigen Einmündung wollte sie nach links in Richtung Gemünden einbiegen.

Beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße übersah sie einen von links kommenden 67-jährigen Motorradfahrer und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Aufprall stürzte der Fahrer samt Motorrad und schlitterte 27 Meter über die Fahrbahn ins linke Bankett.

Der Fahrer wurde mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt rund 17.000 Euro.

