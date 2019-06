++ Achtung: Raubüberfall in Lohr - Täter könnte bewaffnet sein - Einsatzleiter: "Wir fahnden wie verrückt"

Von dem Täter liegt aktuell die folgende Beschreibung vor:

Männlich, schwarze, kurze Arbeits-Hose

Weinrotes oder oranges T-Shirt

braune Lederschuhe

circa 30 Jahre alt

Sonnenbrille

Skituch vor dem Gesicht

Achtung der Täter könnte bewaffnet sein.

Stefan Preisendürfer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Lohr und Einsatzleiter in diesem Fall, sagte gegenüber unserem Medienhaus: "Wir fahnden wie verrückt." Die Dauer der Fahndung hänge davon ab, welche Ansätze sich aus ihr ergeben.

Binnen kürzester Zeit waren zahlreiche Streifenwagen in der Stadt unterwegs und besetzten Kreuzungen, zum Beispiel an der Stadthalle und am ZOB. Ein Hubschrauber steht über der Innenstadt. Ständig ertönt das Martinshorn. Die Polizei stoppte beispielsweise in der Bahnhofstraße einen Rollerfahrer zur Kontrolle, da dieser, wie in der Täterbeschreibung steht, eine schwarze Arbeitshose und ein weinrotes Shirt trug. Nach der Kontrolle durfte der Mann aber weiterfahren.

