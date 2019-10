Achtjährige zündet Ofen in Großwelzheim an und löst Brand aus

Ein 8-jähriges Mädchen, dass von ihrer Mutter und deren Lebensgefährten alleine in der Wohnung zurückgelassen wurde kam auf die Idee, den neu beschafften Ethanol-Ofen anzuzünden. Durch falsche Handhabung seitens der 8-Jährigen kam es zu einem Brand. Der Versuch des Mädchens, das Feuer mit einer Wolldecke zu löschen scheiterte, so dass sie die Wohnung verließ und die Nachbarn informierte. Just zu dieser Zeit kehrte der Lebensgefährte der Mutter zurück und löschte das Feuer. Es entstand nur geringer Schaden am Ofen und dem Laminatboden der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Karlstein war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad gestohlen

Dettingen a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag, in der Zeit von 06:40 bis 15:48 Uhr wurde ein am Bahnhofsplatz in Dettingen abgestelltes schwarzes Fahrrad der Marke Kalkhoff entwendet, obwohl es angeblich mittels eines Zahlenschlosses gesichert war. Der Diebstahlsschaden beträgt knapp 900 Euro.

Weiteres Fahrrad geklaut

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Ein weiterer Fahrraddiebstahl wurde nachträglich angezeigt. Einem 52jährigen war bereits im Zeitraum vom 11.10.19, 17:00 Uhr bis 13.10.19, 15:00 Uhr sein am Bahnhofsplatz in Kahl abgestelltes weißes Mountainbike der Marke Zeta Genesis entwendet worden. Auch dieses Rad war angeblich versperrt.

mci / Quelle: Polizei Alzenau