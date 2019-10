Acht Autos in Aschaffenburg zerkratzt

Diese weisen nun Kratzer an der linken Fahrzeugseite und an der Motorhaube auf. Zudem wurde eine braune, geruchslose Flüssigkeit über die Fahrzeugseiten geschüttet. Mehrere tausend Euro Sachschaden wurden verursacht.

Gartenparzelle verwüstet

In der Zeit vom 13.10.19, 13:00 Uhr bis 23.10.19, 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter eine Gartenparzelle in Schweinheim in der Rotwasserstraße. Hierbei schlug der Täter eine Fensterscheibe ein, warf einen Zaun um und riss ein Satellitenkabel heraus. Zudem brach der Unbekannte den Wasserhahn eines externen Wassertanks ab. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Beschädigte Fensterscheiben im Bereich des Hbf

In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Wohnanwesens in der Ludwigstraße.

Weitere Fenster wurden in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch von einem Unbekannten angegangen. Hierbei wies sowohl die Schaufensterscheibe eines Reisebüros in der Frohsinnstraße als auch die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße eine kleine Beschädigung auf. In beiden Fällen ging das Glas jedoch nicht zu Bruch.

Ob in allen drei Fällen der gleiche Täter zugange war, wird nun von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt.

Eine weitere, vierte Fensterscheibe wurde am Donnerstag, zwischen 23:00 Uhr und 23:40 Uhr zerstört. Hier warf ein unbekannter Täter das Schaufenster eines Erotik-Shops in der Elisenstraße ein, so dass die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch ging. Tatmittel war offensichtlich ein Cocktailglas, das durch die Tathandlung ebenfalls zerbrach.

Unbekannter verkratzt Pkw

Hösbach: Am Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter in der Zeit von 13 - 14 Uhr einen Pkw Ford Focus. Dieser war in der Bahnstraße geparkt und weist nun einen Kratzer auf, der waagerecht über die Fahrertür verläuft. Dem Eigentümer entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

