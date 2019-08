Abmahnbetrüger kassieren 760 Euro

In der Zeit vom 24.04.19 bis zum 30.07.19 erhielt eine 52-Jährige mehrere Mahnschreiben einer Inkasso-Firma aus Wuppertal. Die Forderungen wurden damit begründet, dass die Dame in den Jahren 2017 und 2018 an Gewinnspielen teilgenommen habe. 760 € konnte man der 52-Jährigen mit dieser Masche abluchsen.

Als die Geschädigte nochmals 1960 € an die Inkasso-Firma überweisen wollte, wurde ein Bankmitarbeiter stutzig und empfahl die Polizei einzuschalten. Dort stellte man fest, dass gegen Inkassounternehmen bereits zahlreiche strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen ähnlicher Betrugsdelikte eingeleitet wurden. Tipps zum Umgang mit Mahnschreiben

Schmuck aus Wohnung in Partenstein gestohlen

Partenstein. Am Dienstag, gegen 23:00 Uhr, bemerkte eine 73-Jährige das Fehlen verschiedener Schmuckstückeaus einer Schatulle im Bade-zimmer. Dazu fiel dem Gatten der Geschädigten ein, dass am späten Vormittag des Dienstag einer unbekannten, etwa 50-jährigenFrau und deren angeblich 12-jährigenSohn ein Toilettenbesuch im Haus gestattet worden war. Die entwendeten Schmuckstücke dürften einen Wert von etwa 400 € haben.

Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

dc/Meldungen der Poliezi Lohr