Ärger auf dem Köhlerfest in Frammersbach

Im Rahmen dessen soll von einem 21-Jährigen auch eine Waffe mitgefuhrt worden sein. Der Heranwachsende war bei Eintreffen der Streife allerdings nicht mehr vor Ort. Die ubrigen noch anwesenden Jugendlichen waren gegenuber der Polizei nicht sehr gesprächsbereit. Folglich werden weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Lohr unter 09352/87410 in Verbindung zu setzen.

Lohr - FSK 18-DVD auf Flohmarkt zum Verkauf angeboten

Am Samstagmorgen fuhrte eine Streife der Lohrer Polizei auf dem Flohmarkt auf der Mainlände in Lohr eine Kontrolle durch. Hierbei konnte bei einer 65-jährigen Verkäuferin eine DVD aufgefunden werden, die keine Jugendfreigabe (FSK 18) besaß. Sol-che Bildträger durfen zum Schutz der Jugendlichen nicht angeboten oder uberlassen werden. Die Verkäuferin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Jugendschutzgesetz.



Frammersbach, Lkr. Main-Spessart - Jugendlicher randaliert an Haustur

Von Samstag auf Sonntagnacht wurde die Polizei gegen 0:13 Uhr verständigt, da ein Jugendlicher in der Wiesener Str. 56 in Frammersbach eine Fensterscheibe eingeschlagen haben soll. Der Jugendliche wurde von dem Zeugen zunächst festgehalten und der Streife ubergeben. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass der 17-Jährige seinen Rucksack im Anwesen einer Freundin vergessen hatte und durch Klopfen an der Eingangsture um Einlass beten wollte. Hierbei ging er offenbar so vehement vor, dass der Glaseinsatz der Tur zu Bruch ging, wodurch sich der junge Mann eine Schnittverletzung an der Hand zu zog. Aufgrund dessen wurde der stark alkoholisierte 17-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Lohr ver-bracht. Nach einer ambulanten ärztlichen